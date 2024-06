Revisore farmacie. Selezione pompieri

BANDO REVISORE AZIENDA FARMACEUTICA PIETRASANTA

Pubblicato sul sito del Comune di Pietrasanta il bando per acquisire candidature utili alla formazione di un elenco di professionisti idonei alla nomina di Revisore unico dell’Azienda Speciale Farmaceutica per il triennio 2024-2027. Possono partecipare tutti coloro che siano iscritti al Registro dei Revisori contabili; gli interessati dovranno far pervenire l’istanza e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, accompagnata dai documenti richiesti, per raccomandata A/R o posta elettronica certificata all’Ufficio Protocollo del Comune (via Capriglia, 17 o [email protected]) entro e non oltre le 12 di venerdì 19 luglio. Tutte le istanze saranno esaminate dagli uffici competenti ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti; a seguito di tali verifiche sarà prodotto un elenco delle candidature idonee che sarà rimesso al Presidente del consiglio comunale.

BANDO MINISTERO PER 350 VIGILI DEL FUOCO

Il Bando pubblico è annunciato da un decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e fa presente la necessità di assumere nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un numero complessivo di 350 unità di personale. Requisiti: aver c ompiuto il 18esimo anno di età e non superato il 26esimo; diploma di scuola superiore;

requisiti fisici e psichici allo svolgimento del lavoro in concorso; condotta e morale irreprensibili

nessuna condanna penale o misure preventive in corso

non essere stati espulsi da FF.AA o corpo militare organizzato; non essere stati dispensato, espulso o licenziato da P.A “https://www.inpa.gov.it” o sito: “https://vigilfuoco.it”. scadenza al 20 luglio