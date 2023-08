Reunion di Zerofolli al Lido Aneddoti e racconti degli anni d’oro

"Essere Zerofolli è un motivo di vanto", il gruppo facebook che raggruppa oltre 11.000 fan di Renato Zero, organizza domani una giornata d’eccezione per ricordare e raccontare gli anni d’oro di BussolaDomani, del patron Sergio Bernardini e di Renato Zero che divenne direttore artistico nel 1990 cercando di salvare lo storico tendone senza, purtroppo, riuscirci.

Alle 17, al bar Liù di Lido di Camaiore, a due passi dal parco di BussolaDomani Stefano Berardi, fondatore del gruppo, attraverso episodi, foto e articoli di giornali d’epoca da lui collezionati rievocherà questa splendida epopea artistico musicale. La serata proseguirà, alle 20, al ristorante-pizzeria la Cantina con cena, sorprese e presentazione del libro "Salvami" (Atene Edizioni) scritto da Stefano Berardi per denunciare il bullismo e sottolineare l’importanza che le passioni – nel suo caso quella per Zero – possono rivestire per superare gli ostacoli e conseguire le possibili rivincite che la vita è in grado di offrire.

Red.Viar.