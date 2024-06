Rete di sostenibilità. Il Comune aderisce

Un primo passo verso la messa in atto di politiche sempre più innovative e indirizzate al benessere collettivo, e una scelta che premia il lavoro fin qui fatto sul tema della sostenibilità ambientale, quella che il Comune ha fatto aderendo, ufficialmente, alla Rete dei Comuni Sostenibili. Un’associazione, quella dei comuni sostenibili, nata nel percorso italiano, contestuale a quello Onu ed Eu, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente e accrescere la compatibilità dell’uso delle risorse naturali da parte dell’umanità, e che mette a disposizione professionalità e strumenti utili al raggiungimento di tali scopi, tra cui, anche, l’elaborazione e la gestione di indicatori quantitativi e qualitativi, la redazione di relazioni annuali conoscitive e il sostegno nell’impostare progetti e intercettare risorse e finanziamenti regionali, statali ed europei relativi alle politiche della sostenibilità, anche in vista delle nuove linee di intervento definite dall’Unione Europea e dal Governo italiano.

"Far parte di una Rete di amministrazioni locali impegnate su questi temi è un fatto altamente positivo che non può che portare beneficio alla comunità - spiega l’assessore all’ambiente Sara Pescaglini -. I Comuni, con il loro attento governo locale, possono infatti dare un fondamentale contributo alla diffusione e alla messa in pratica delle buone norme che pertengono al mondo del rispetto per l’ambiente: la base per arrivare al raggiungimento degli obiettivi tramite un’attenta pianificazione di progettazioni e sensibilizzazioni comuni per alzare ancora di più il livello di sostenibilità".