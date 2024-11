Rete della Solidarietà compie 2 anni. Attestati a chi l’ha sostenuta

Compie due anni di attività la Rete comunale della solidarietà, istituita a novembre 2022 per un’azione coordinata sul territorio a favore di chi è in difficoltà.

"La Rete – spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – nasce con l’obiettivo di creare un tavolo di programmazione e di lavoro, al quale ognuno porta il proprio contributo in termini di impegno e di idee, coordinando ogni iniziativa per evitare sovrapposizioni, bensì unendo le forze per mettere in campo interventi mirati e potenziare il sostegno verso persone e nuclei familiari che si trovino in situazioni di bisogno o di disagio".

Un’idea che è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni che hanno prontamente aderito a questo progetto: la Croce Bianca di Querceta, la Croce Rossa di Ripa, le San Vincenzo di Seravezza, Ripa e Querceta, l’Anffas, l’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e la Misericordia di Seravezza.

Tra le principali forme di aiuto, la distribuzione di cibo e di materiale di prima necessità, il sostegno nella predisposizione di alloggi di emergenza abitativa, la donazione di materiale didattico e giocattoli, momenti di festa per far sentire la vicinanza di questo generoso gruppo, capace di dispensare anche abbracci e incoraggiamenti nei momenti di difficoltà che la vita può presentare. La Rete della solidarietà è solita promuovere anche iniziative di festa, come quelle estive alla colonia di Vittoria Apuana o quelle in prossimità del Natale, capace di raccogliere attorno a Babbo Natale anche novanta bambini. La Rete, con le associazioni di volontariato, è aperta anche alla generosità di quanti vogliono dare il proprio contributo. Sino all’8 dicembre è possibile donare materiale didattico e giochi adatti dai 3 ai 15 anni, consegnandoli nelle sedi delle associazioni che fanno parte della Rete o nei negozi aderenti. Ieri mattina l’assessore Pellegrini ha voluto consegnare attestati di gratitudine a quanti in questi due anni non hanno fatto mancare il proprio sostegno: oltre alle associazioni della rete, è stato espresso un particolare ringraziamento a Barbara Leonardi, Adriana Tello, Ilaria Pasqualini, Elena Luisi, Giovanni Balderi, Peter dj, Conad City Seravezza, Unicoop Tirreno di Querceta, PiùMe, Gabrielli Costruzioni srl, Bar 2 di picche, GB Service Studio grafico, Maria Augusta Landi, Barbara Riccomini, Gruppo per Servire, Ottica Appolloni, Osd Francesco Ticci, Benedetta Giannotti, Spi Cgil Seravezza, Pubblica Assistenza di Pozzi e Cro Arci di Pozzi.

Fra.Na.