Restyling del “Marco Pedonese“: "Per mantenere sicure le strutture"

MARINA DI PIETRASANTA

È un restyling profondo, quello in atto sul campo sportivo “Marco Pedonese” di Marina di Pietrasanta, grazie ad un investimento di 20mila euro.

Il manto in erba sintetica, infatti, è stato sottoposto negli ultimi giorni a un “trattamento” di decompattazione e “semina” con bio ground, un mix di ultima generazione composto da fibra di cocco, sughero e tutolo di mais, utilizzato per reintegrare gli intasi della superficie artificiale.

"Non dobbiamo solo costruire strutture di alto livello – ha sottolineato l’assessore allo sport, Andrea Cosci – ma anche mantenerle sicure, confortevoli e performanti per gli atleti, le associazioni sportive del territorio e tutti coloro che scelgono la nostra città come sede di eventi o iniziative. Il lavoro al ‘Pedonese’ va proprio in questa direzione e segue la semina dello stadio comunale ‘XIX Settembre’, ultimata nei giorni scorsi insieme allo staff del Pietrasanta Calcio che voglio ringraziare, per la disponibilità e le grandi energie che mette sempre a servizio dello sport cittadino".

Ed è proprio allo sport cittadino, e i suoi atleti, che su quel campo giocheranno, che l’intervento è volto. Perché renderà il fondo del campo sportivo di Marina, dove disputeranno le loro partite, inoltre, anche le formazioni del Pietrasanta finché il prato dello stadio comunale “XIX Settembre“ non sarà pronto ad accogliere di nuovo gli atleti, intorno al 20 ottobre, più morbido, preservando quindi le articolazioni degli atleti e l’erba più sostenuta, come quella naturale.