Restyling del manto erboso allo stadio. Investimento da 50mila euro

Il Comune investe sullo stadio comunale. Nei giorni scorsi, è stato approvato il documento d’indirizzo per il rifacimento del manto erboso dell’impianto. L’investimento complessivo si attesta sui 50mila euro.

Nello specifico, i lavori si rendono necessari perché "il manto del campo da gioco è caratterizzato da una superficie particolarmente irregolare con molteplici avvallamenti ed eccessivamente compatta – si legge nel documento d’indirizzo – che limita notevolmente il deflusso delle acque, rendendo così il terreno instabile e impraticabile per il gioco del calcio cui è destinato. Dal punto di vista impiantistico, il campo è privo di impianto irriguo automatico a scomparsa". Per questo, "il progetto prevede il rifacimento del manto erboso del campo mediante il recupero della plenarità del terreno di gioco, con il miglioramento del sistema di drenaggio e inerbimento primario, con realizzazione dell’impianto di irrigazione automatico interrato al fine di rendere il campo fruibile e funzionale alla collettività".

L’intervento di rifacimento del manto erboso sarà articolato in diverse fasi: in primo luogo, è prevista la realizzazione dell’impianto d’irrigazione automatico interrato; a seguire, partiranno le operazioni di scarifica auto-livellante del terreno, al fine di ottenere la perfetta plenarità e la formazione delle pendenze secondo i parametri normativi della Lega Nazionale Dilettanti; poi si passerà al miglioramento del drenaggio del sottosuolo nei primi 10-15 centimetri, mediante la miscelazione di sabbia silicea in curva granulometrica con il terreno; chiuderà l’intervento, infine, l’inerbimento primario. Come detto, il costo dell’operazione si attesta complessivamente sui 50mila euro tra lavori e spece accessorie.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrebbe ottenere il semaforo verde già in settimana; a quel punto si passerà alla progettazione esecutiva, che il Comune conta di chiudere entro la prima settimana di maggio per poi affidare i lavori entro la metà del mese. Per concludere le operazioni servirà circa un mese: se non ci saranno intoppi, il Comune prevede di arrivare al collaudo entro la metà del mese di giugno.