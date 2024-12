Regala un biglietto cumulativo del Carnevale di Viareggio a prezzi scontati fino al 6 gennaio

Un’idea per Natale? Regala un biglietto cumulativo del Carnevale. Che avrà prezzi scontati fino al 6 gennaio. Il cumulativo sarà in prevendita da mercoledì 11 dicembre a prezzi scontati. L’abbonamento adulti costa 40 euro. Il cumulativo ridotto, per ragazzi da 1,21 metri di altezza fino a 14 anni non compiuti, costa 30 euro. I biglietti cumulativi scontati sono in prevendita fino al 6 gennaio. Dal 7 gennaio l’intero costerà 50 euro e il ridotto 40 euro. I biglietti non sono nominativi. L’ingresso al Carnevale di Viareggio è gratuito per bambini fino 1,20 metri di altezza.

I biglietti cumulativi in prevendita a prezzi scontati si possono acquistare presso la biglietteria della Fondazione Carnevale, all’ingresso della Cittadella, con orario lunedì-giovedì 9-13 e 15-18, venerdì 9-13 e 15-17. All’iniziativa aderisce la diffusa rete vendita dei negozi Conad della Versilia, per questo i cumulativi saranno in prevendita anche presso 17 negozi Conad a Viareggio, Camaiore, Massarosa, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Seravezza.

Grazie alla partnership con Conad Nord Ovest e ai suoi Soci della Versilia l’abbonamento al Carnevale 2025 è ancora più conveniente. Con il cumulativo, sia intero che ridotto, il buono sconto di 25 euro darà diritto a 5 buoni da 5 euro ciascuno. Ogni buono sarà spendibile - nei supermercati della Versilia aderenti all’iniziativa - su una spesa minima di 30 euro, uno per ogni settimana, dal 9 febbraio al 16 marzo 2025.

Online sul portale della biglietteria vivaticket.it sono in vendita, invece, i biglietti giornalieri per partecipare ad uno dei sei corsi mascherati.