Referendum in vista. Nelle schede cinque quesiti. Ecco quando si vota

Consultazione su Jobs Act, indennità di licenziamento, contratti precari, subappalti e cittadinanza. Questi, in estrema sintesi, i quesiti dei referendum abrogativi su cui i cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi. Le urne resteranno aperte domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. I risultati saranno validi solo se verrà raggiunto il

quorum, ovvero se avrà votato il 50% più uno degli aventi diritto. Chi vota sì, si esprime per la cancellazione delle norme oggetto del quesito, chi vota no per mantenerle valide.

Gli uffici del Comune di Viareggio saranno aperti in orari straordinari per il ritiro delle tessere elettorali non ancora consegnate e per la richiesta di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale. Nella sede Municipale, di piazza Nieri e Paolini, saranno aperti oggi dalle 08.30 alle 12.30; domani dalle 9 alle 18; sabato dalle 9 alle 18; domenica dalle 7 alle 23 e infine lunedì dalle 7 alle 15. All’ex circoscrizione di Torre del Lago il servizio comincia domani, dalle 9 alle 18; e prosegue sabato alle 9 alle 18; domenica dalle 7 alle 23 e infine lunedì dalle 7 alle 15. Gli elettori che hanno smarrito, deteriorato o subito il furto della propria tessera elettorale potranno richiedere il duplicato presso gli uffici comunali compilando un’apposita dichiarazione. Nel caso di tessera danneggiata, sarà necessario restituire il documento originale.

I moduli di richiesta per il duplicato sono disponibili sul sito web del Comune di Viareggio oppure presso l’ufficio elettorale. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a verificare per tempo la disponibilità della propria tessera elettorale, così da evitare disguidi nei giorni di voto.

Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto potranno avvalersi dell’assistenza di un accompagnatore di loro scelta. Tale accompagnatore dovrà essere un elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nel caso in cui l’infermità dell’elettore sia evidente, il presidente di seggio potrà autorizzare direttamente l’assistenza al voto. Qualora fosse invece necessaria la certificazione medica, il documento sarà rilasciato dai medici incaricati dalla competente Asl, gratuitamente e senza necessità di versare diritti o applicare marche. I certificati potranno essere richiesti nei presidi Asl di tutta la Versilia.

Red.Viar.