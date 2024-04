Redditi, Forte dei Marmi svetta. Più ricchi in Toscana dopo Lajatico

Il paese natale di Andrea Bocelli, Lajatico, e la lussuosa Forte dei Marmi (con un reddito medio di 34.945 euro) sono i due comuni toscani nella top ten italiana del reddito procapite, secondo i dati resi noti dal ministero dell’Economia sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023, relative ai redditi dichiarati nel 2022. Due realtà unite dal maestro Bocelli, artista originario proprio di Lajatico e che da tempo ha scelto di vivere stabilmente a Vittoria Apuana. Il Comune dunque strappa un altro primato e si piazza 2° in Toscana e 13° in Italia, dopo essere stato incoronato come meta top tra quelle balneari e essersi imposto tra le realtà con il costo più alto in termini di valore di immobili per compravendite ma anche locazioni. In Toscana il reddito imponibile totale è di 61,6 miliardi di euro, mentre i contribuenti sono 2,78 milioni, e il reddito imponibile medio procapite è di 23.200 euro. Il dato più alto è quello di Lajatico, in provincia di Pisa, che con un migliaio di contribuenti registra un reddito imponibile procapite di 56.028 euro, il secondo più alto d’Italia dopo Portofino. Forte dei Marmi è al secondo posto regionale e nono nazionale, con 37.844 euro, mentre Fiesole (Firenze) completa il podio toscano con 28.942 euro. All’estremo opposto, il comune toscano con il reddito procapite minore è Roccalbegna (Grosseto) con 15.506 euro. Siena, al quarto posto, è il primo capoluogo di provincia in graduatoria (28.224 euro), e al 156° posto nazionale. Il capoluogo Firenze è 7° in Toscana e 278° in Italia, con 27.216 euro: fra gli altri capoluoghi di provincia, Lucca è 19° (25.005 euro), Livorno 22° (24.457 euro), Arezzo 29° (23.866 euro), Pistoia 51° (23.059 euro), Grosseto 78° (22.391 euro), Prato 88° (22.110 euro), Massa 118° (21.459 euro).