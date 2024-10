Recruiting day per gli alberghi

RECRUITING DAY AUGUSTUS

Lunedì 4 Novembre dalle 9 presso gli uffici amministrativi della società in Pietrasanta. Per poter programmare il proprio colloquio è necessario inviare preliminarmente un Curriculum aggiornato entro il 29 Ottobre a [email protected], specificando l’area lavorativa di interesse e autorizzando al trattamento dei dati personali. Se la candidatura sarà ritenuta idonea, sarà l’Ufficio di Augustus a fornire dettagli al candidato circa luogo e ora del colloquio. Per chi non avrà la possibilità di essere presente fisicamente, il colloquio potrà essere organizzato da remoto. Le figure maggiormente ricercate per la stagione prossima riguardano il Front Office, il Settore Food &Beverage sala e cucina, oltre che cameriere ai piani e facchini. Requisiti minimi Diploma Scuola Alberghiera o titolo equipollente; Esperienza comprovata in strutture di pari livello; Per le mansioni a diretto contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza fluente della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua.

RECRUITING SAVOY HOTEL MARINA DI PIETRASANTA

Il 14 dicembre giornata di colloqui per assumere per la stagione 2025. Si cercano principalmente camerieri/e per le colazioni, barlady/barman per aperitivi in terrazza, pulizie delle camere, guardiani notturni e manutentori. Se interessati scrivere a [email protected]. Presentarsi muniti di cv dalle 14 alle 17