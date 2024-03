Real FQ, prova-salvezza. In casa con l’Orvietana

FORTE DEI MARMI

È una partita da non sbagliare quella che attende questo pomeriggio il Real Forte Querceta. Contro l’Orvietana (fischio d’inizio alle 14.30 al ‘Necchi Balloni’) si tratta di un vero e proprio scontro diretto nel quale i versiliesi sono chiamati a vincere per coltivare ancora qualche speranza di salvezza.

Servono tre punti, per riprendere a correre dopo la frenata dell’ultimo mese (1 punto in quattro partite), anche se Buglio sarà chiamato per forza di cose a inventarsi qualcosa. "Non riusciamo a recuperare Gemmi e Scarpa, e in più perdiamo Pegollo e Meucci per squalifica – spiega il tecnico del Real Forte Querceta – avrei preferito affrontare una gara così delicata con la rosa al completo ma dovremo fare di necessità virtù".

L’Orvietana ha un andamento deficitario in trasferta (solo sette punti conquistati, peggio ha fatto solo il Cenaia), ma nelle ultime tre gare lontane da casa ha ottenuto una vittoria e due pareggi: un motivo in più per alzare il livello di attenzione. "È una partita difficile e troppo importante per noi – continua Buglio – in settimana abbiamo lavorato bene, cercando di accantonare la rabbia dopo la gara contro la Pianese. Cosa temo dell’Orvietana? La loro pericolosità sulle palle ferme".

Ci saranno novità nell’undici titolare: probabile il ritorno alla difesa a quattro dopo la partentesi a cinque contro la Pianese. Flores Heatley è l’indiziato numero uno per prendere il posto di Pegollo, al suo fianco dovrebbe agire Podestà. Difesa confermata con Maccabruni, Masi, Tognarelli e Giubbolini, le novità maggiori sono attese a centrocampo dove Buglio non svela le carte. "Ho un paio di jolly da giocarmi, deciderò all’ultimo" Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Maccabruni, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Pecchia, Giuliani, Bucchioni; Michelucci; Flores Heatley, Podestà.

Michele Nardini