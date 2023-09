Rapinato dell’orologio Ma era un Rolex falso

Rapinato dell’orologio...patacca. L’episodio è accaduto l’altra sera intorno alle 11 in pieno centro: vittima un turista italiano che stava camminando da solo in via IV Novembre quando è stato avvicinato alle spalle da due persone che con mossa repentina gli hanno strappato il Rolex dal polso per poi fuggire a piedi a gran velocità. Prendendo però una replica del noto orologio, quindi un falso, del valore di meno di 100 euro. Poco distante è stato registrato un altro tentativo ai danni di un secondo turista, fortunatamente andato a vuoto. A seguire le indagini è la polizia. Secondo quando riferito dalla vittima i due malviventi avevano tratti somatici nordafricani: anche la loro poca accortezza nell’individuare un orologio autentico farebbe pensare a personaggi poco ’strutturati’ e quindi non alle bande che salgono in Versilia nel fine settimane per mettere a segno colpi mirati e rivendere la merce sul mercato nero del sud d’Italia.