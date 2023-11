Raid nelle case, razziati soldi in contanti. Allarme tra i residenti

Per fortuna a livello numerico i tentati furti superano le razzie andate a segno. Con il bottino che riguarda qualche centinaia di euro in contanti e niente più. Ma i raid compiuti negli ultimi giorni nelle zone del Pollino e della Traversagna stanno creando preoccupazione tra i residenti. Di questi fatti si sta occupando la stazione dei carabinieri di Pietrasanta, con i militari impegnati nelle indagini dopo la denuncia presentata da una famiglia di via Magnano, alla Traversagna. Una volta entrati forzando l’ingresso, i ladri hanno messo a soqquadro la casa, racimolando un centinaio di euro. I proprietari, tornati a casa a furto appena avvenuto, hanno raccontato di aver visto i malviventi scappare a bordo di una Golf grigia. Doppia incursione invece in via del Padule, sempre nella stessa casa: dopo il furto avvenuto lunedì scorso verso le 18.30, i ladri sono tornati due giorni dopo, all’1.30 di notte, ma il tentativo di tirare su l’avvolgibile è andato a vuoto.

d.m.