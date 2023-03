Ragioniere o laureato in studio di commercialista

RAGIONIERE O LAUREATO PER STUDIO COMMERCIALE

Studio Commercialisti Associati Bertacchi e Tonlorenzi, specializzato in consulenza tributaria, aziendale e d’impresa in genere, per ampliamento organico, ricerca 1 risorsa da inserire nel proprio team. La figura si occuperà di: redazione dichiarazioni dei redditi (società di capitali, società di persone e ditte individuali); predisposizione dichiarazioni fiscali periodiche; tenuta contabilità ordinaria; redazione bilanci cee. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: diploma di Ragioneria o Laurea in materie economico-giuridiche; esperienza in Studi professionali; buona attitudine al problem solving e al lavoro in team; ottime doti collaborative.

Il candidato può anche essere iscritto all’Ordine professionale, con possibilità di crescita all’interno dello studio. Sede di lavoro: Querceta dal Lunedì al Venerdì. Si offre un contratto di lavoro part-timefull-time. Disponibilità immediata.

Cv: [email protected]