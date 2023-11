Raffica di domande: "Si chiarisca il caso"

Una raffica di domande parte da Via Regia attraversa piazza Nieri e Paolini e arriva dritta al Comune. Con un’interrogazione diretta al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, il Partito Democratico chiede lumi sul caso Sea e Reti Ambiente. " È vero – domanda il segretario Dem Dario Rossi – che il comune di Viareggio, attraverso la Tari dei propri cittadini, ha provveduto a finanziare eventuali perdite e costi legali sostenuti da Sea? Perché si è provveduto a caricare sui cittadini di Viareggio questi oneri, dato che attualmente la società Sea è posseduta in toto da Reti Ambiente Spa e non è presente alcun rapporto societario tra la stessa e il Comune di Viareggio?" E ancora

"In che modo e con quali strumenti il comune di Viareggio ha trasferito le proprie risorse alla società Sea, visto che, dai bilanci di questa, non si evince alcun finanziamento da parte di terzi?". A margine dell’interpellanza il capogruppo Rossi insiste: "Speriamo davvero che il sindaco possa illuminarci dal buio da cui tutta la vicenda sembra essere contornata. Noi trasmetteremo, dal canto nostro, questa interrogazione anche al Collegio dei Revisori affinché esamini attentamente i rapporti economici tra il comune di Viareggio e la società Sea Ambiente".