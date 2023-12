Raccolta rifiuti porta a porta. Ersu modifica il calendario

L’arrivo delle festività come sempre comporterà alcune mofiche nel servizio dei rifiuti. Il gestore Ersu ha dovuto infatti rivedere il calendario della raccolta differenziata porta a porta, raccomandandosi fin da ora con i cittadini a rispettare gli orari che entreranno in vigore in via temporanea, quindi limitatamente al ponte natalizio. Le variazioni riguarderanno tutti i comuni serviti dalla società di via Pontenuovo, vale a dire Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema.

Il servizio di raccolta per le sole utenze domestiche, previsto per il 25 dicembre e il 1° gennaio 2024 sarà anticipato rispettivamente a domenica 24 dicembre e a domenica 31 dicembre, seguendo i calendari attualmente in vigore a seconda delle frazioni differenziate. Per quanto riguarda invece le utenze commerciali, il servizio di raccolta verrà eseguito regolarmente sia il 24, 25 e 31 dicembre che il 1° gennaio 2024. L’unica eccezione sarà l’orario di esecuzione del servizio per il 25 dicembre e il 1° gennaio 2024 dato che verrà effettuato dalle 6 alle 13.

"Confidiamo che i cittadini e le attività commerciali rispettino queste variazioni – scrive il gestore – osservando gli orari temporanei da noi indicati. Inoltre cogliamo l’occasione per porgere a tutti i cittadini i migliori auguri di buon Natale e sereno anno nuovo".