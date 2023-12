Raccolta rifiuti in tilt: "Ma l’informazione?"

"Scarsa informazione: e la gente è rimasta con i rifiuti in casa". La protesta è del consigliere Emanuele Tommasi. "Apprendiamo solo dalla pagina facebook del Comune – riassume – che durante le festività natalizie veniva cambiato l’ordine di ritiro della raccolta differenziata alle utenze domestiche. Solo un post facebook. Infatti la vigilia di Natale le strade erano quasi sgombre dai sacchetti mentre il giorno di Natale piene di organico e indifferenziata. Questo esplicita che pochissimi cittadini avevano letto il post. Il disagio è stato importante poiché in molti sono rimasti con i rifiuti in casa per più giorni, l’indifferenziata addirittura per una settimana intera. Segnalo anche lo stato di degrado dell’isola ecologica in via Olmi con abbandono di rifiuti, vetri spaccati e odori nauseabondi"