Raccolta porta a porta. Modificati gli orari

Con l’arrivo del “ponte“ natalizio anche il servizio rifiuti di Ersu subirà alcune modifiche. Partendo da Pietrasanta, il gestore annuncia che le raccolte del 25 dicembre saranno anticipate ad oggi e quelle del 1° gennaio saranno anticipate al 29 dicembre. Fanno eccezione il centro storico, suburbio, Capezzano Monte e Capriglia, dove il servizio verrà effettuato regolarmente il 25 dicembre e il 1° gennaio come da calendario. Inoltre il 25 dicembre tutti i centri di raccolta rimarranno chiusi e il 26 rimarranno aperti, solo dalle 7 alle 13, l’impianto del verde in via Pontenuovo a Pietrasanta e il centro raccolta in via Olmi a Pietrasantaia. Il 1° gennaio rimarrà aperto solo il centro di via Olmi in orario 14-18 e il 6 gennaio apriranno in orario 7-13 l’impianto del verde in via Pontenuovo e il centro di via Olmi. L’isola ecologica in via Vico a Forte dei Marmi rimarrà invece aperta il 26 dicembre in orario 14-20 e il 6 gennaio in orario 6,30-12,30.

Passando a Seravezza, la raccolta del verde prevista il 25 dicembre viene anticipata ad oggi, la raccolta dell’organico in agenda il 25 viene posticipata al 26, la raccolta del vetro prevista il 1°gennaio viene anticipata al 29 dicembre, la raccolta dell’organico del 1° gennaio viene posticipata al 2 gennaio e la raccolta della carta prevista il 2 gennaio viene posticipata al 5 gennaio. Inoltre il 2 gennaio entrerà in funzione il centro di raccolta alla Ceragiola, inaugurato lunedì scorso. Nel nuovo centro, riservato esclusivamente alle utenze domestiche, si potranno conferire anche imballaggi in legno e metallo, prodotti tessili, solventi, acidi, oli e grassi, vernici, farmaci, batterie, toner per stampanti esauriti e altro. Sarà aperto lunedì, martedì e venerdì ore 8-14, giovedì ore 13-19 e sabato ore 7-19.