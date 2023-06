Raccolta differenziata Cambia il calendario

È entrato in vigore il nuovo orario della raccolta differenziata porta a porta rivolto alle famiglie del centro storico in base agli accordi presi da Ersu e amministrazione comunale. Fino al 30 settembre il ritiro delle frazioni differenziate sarà infatti effettuato dalle 8 alle 13. Questo significa che i residenti nelle strade interessate dal probvvedimento dovranno esporre i rifiuti differenziati non prima delle 5 ed entro le 8 del giorno di raccolta. La zona interessata è quella compresa tra piazza Statuto e Porta a Lucca, più precisamente via del Teatro (inclusa via della Fontanella), via del Riccetto, via del Poggetto, piazza Duomo, via Sant’Agostino, via Santa Maria, via Verzieri, via dei Piastroni, via del Marzocco, via XX Settembre, piazzetta Crispi, via Mazzini, via Garibaldi, via Stagi e via Barsanti. "Ringraziamo fin da ora le famiglie interessate – scrivono il gestore dei rifiuti e l’amministrazione comunale – per la fattiva collaborazione al fine di rendere il servizio efficace anche durante il periodo estivo, come avviene ormai da anni".