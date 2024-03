Raccolta delle Olimpiadi del cuore. L’associazione di Paolo Brosio sostiene gli alluvionati toscani

Oltre 97mila euro a favore degli alluvionati toscani raccolti dalle Olimpiadi del Cuore di Paolo brosio. Si tratta degli incassi del Gala del Cuore di Villa Castelletti (Signa) del 20 febbraio e della Partita del Cuore della Nazionale Italiana Cantanti e del Movimento Shalom a Empoli (18 novembre 2023) e della donazione dell’associazione Davide Astori. La somma è stata ufficializzata da Brosio in una conferenza stampa a Coverciano, in occasione della quale sono stati premiati tutti coloro che hanno contribuito al successo delle iniziative. Si tratta del dottor Federico Albini console del Kazakistan e del notaio Alessia Galdo;

Tesi Group Pistoia - Rossella Bucciantini e il dirigente della Tesi Group Pistoia Spa Giacomo Galanda (campione internazionale basket); Guastini pasticceria di Alessio e Claudia Guastini; Alessandro De Angeli Marzi; Giancarlo Antognoni campione di calcio; Alberto Malusci ex calciatore serie A; Roberto Chiti ex calciatore Serie A; Marcello Lippi e Marco Tardelli; Maurizio Mancianti presidente Del Panathlon Firenze; Movimento Shalom onlus Toscana di San Miniato con don Andrea Cristiani. Riconoscimenti anche per Luigi Miranda presidente dell’Associazione Davide Astori e il direttore del centro tecnico di Coverciano Maurizio Francini; Giuseppe Lanzetta direttore dell’Orchestra da Camera Fiorentina; Paolo Gori vicepresidente della Confartigianato Firenze; Angelo Lavanga, campione olimpionico francese di box pesi medio massimi, e Kevin Mba imprenditore svizzero di Basilea; All Music service di Benedetti Federico; Massimiliano Venturelli direttore Grand Principe Di Piemonte Viareggio e Giuseppe Mancino chef due stelle Michelin con Stefano Nesti presidente della Holding Immobiliare.

Tra i premiati anche Giovanni e Claudia Licastro di Amen srl Arezzo; Guido Guidi - Villa castelletti – istituto Aurelio Saffi - Istituto Buontalenti; Alessia Bettini, vicesindaco di Firenze; i sindaci alluvionati - Campi Bisenzio: Andrea Tagliaferri – Montemurlo: vicesindaco Giuseppe Forastiero – Quarrata: vicesindaco Patrizio Mearelli oltre al presidente della Regione Eugenio Giani; Cristina Manetti e Serena Nannotti - Serena Nesti segretaria del Sindaco del Comune di Firenze.