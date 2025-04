"Raccolta del vestiario presa come discarica"

Sono abiti, biancheria, scarpe e accessori che andrebbero conferiti in maniera decente. Ossia piegati, puliti e portati in sacchi idonei per essere distribuiti alle persone e alle famiglie in difficoltà, che purtroppo aumentano sempre di più a Viareggio e in Versilia. E’ il servizio che offre gratuitamente l’associazione onlus "Il Germoglio", che rifornisce anche di generi alimentari oltre 1.500 persone che in città non hanno neppure i soldi per fare la spesa, oltre che (nella stagione fredda) coperte, soprabiti, indumenti caldi e sacchi a pelo per i senzatetto.

"Siamo sconcertati dal comportamento ignobile di qualcuno – commenta il volontario del Germoglio, Alessandro Fanesi – che ha preso la raccolta del vestiario come una discarica e se ne frega. C’è modo e modo di donare, e noi volontari siamo stufi continuamente di dover pulire e sistemare per dei comportamenti del genere di una piccola parte della cittadinanza. Prendo spunto per lanciare l’ennesimo appello per le donazioni per sostenere le tante spese che abbiamo, come la corrente elettrica, la gestione del furgone, il gasolio, etc".

Per donare rivolgersi al numero 338/1538423 oppure recarsi di persona alla sede dell’associazione (che si trova nella zona degli ex Macelli, che ospita anche il canile) il martedì e il giovedì pomeriggio. Il ritiro di oggetti e vestiario è previsto per i giorni di lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16,30 e il martedì e il venerdì dalle 9 alle 11,30.

D.P.