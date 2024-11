Quest’estate il 55% in più di sanzioni

Meno turisti, giugno piovoso ma più multe in materia di parcheggi a pagamento. È la sintesi dell’estate appena conclusa in base ai dati forniti dalla “Pietrasanta Sviluppo“, riunita in assemblea per una verifica parziale su quello che sarà il bilancio consuntivo 2024. Nonostante anche a Pietrasanta, come nel resto della Versilia, i flussi turistici abbiano registrato un calo del 20%, le sanzioni sono andate in controtendenza, segnando un +55% rispetto alla stagione estiva 2023. Conti alla mano, le multe sono state 11.927, a fronte delle 7.648 dell’anno scorso, per un gettito pari a 474mila euro lordi. "Il calo delle presenze – spiega l’amministratore unico della patrimoniale Pietro Bertagna – è dimostrato dal fatto che al 30 settembre gli introiti dei parcometri è calato del 10% rispetto al 2023. Eppure le multe sono lievitate, in particolare sul lungomare in estate e nelle piazze Statuto, Matteotti e della Repubblica in inverno".

C’è poi una novità che riguarda gli ausiliari del traffico in forza alla “Sviluppo“, pari a 4 persone stabilizzate che in estate diventano 5-6. Dallo scorso giugno i cosiddetti "vigilini" possono multare, al pari della polizia municipale, anche le auto parcheggite senza autorizzazione nei posti per disabili o in posizioni non consentite (ad esempio sui marciapiedi) unicamente nelle zone adiacenti agli stalli blu.

d.m.