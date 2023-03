Querceta Nel circuito c’è la regina dell’olio

Un’amicizia che corre sulla “via dell’olio”, a partire dall’eccellenza dell’olivo quercetano che diventerà un vero e proprio patto di promozione del territorio, di fratellanza e di scambio culturale. Sarà sottoscritto oggi ad Aquara, in provincia di Salerno, un patto di amicizia promosso dal Comune campano con altri cinque enti, in rappresentanza del nord, del centro e sud Italia. Faranno parte di questo patto, oltre ad Aquara e Seravezza, i comuni di Settimo Vittone (To), Castellana Grotte (Ba), Uggiano La Chiesa (Le) e Amelia (Tr), con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca e le relazioni tra le rispettive comunità e le tradizioni legate alla coltura dell’olio evo. "Il nostro Comune – spiega l’assessore all’ambiente Michele Silicani – rappresenterà il centro Italia: ringrazio il Presidio dell’olivo quercetano per il lavoro che sta conducendo con la collaborazione di Slow Food Terre Medicee e Apuane, con particolare gratitudine a Cristina Pellizzari". Il patto di amicizia “La via dell’olio” è finalizzato in prima battuta alla promozione delle produzioni dell’olio extravergine di oliva, quale prodotto della tradizione e identità di tutti i Comuni coinvolti, ma anche a una valorizzazione dei territori nel loro complesso.