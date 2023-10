Quello ’sballo’ senza orari a Pietrasanta nel cuore del centro

PIETRASANTA

Pietrasanta, città d’arte ricca di gallerie, esposizioni a cielo aperto e mostre che rincorrono le più svariate correnti artistiche ha, però, anche dei lati ‘oscuri’. Gli adolescenti sono il cuore pulsante della piccola Atene, bar e negozi la loro dimora preferita se non fosse per le aree periferiche bazzicate da quei ragazzi che si ritrovano, in pieno pomeriggio, al parco della Fontanella. Una zona antica di Pietrasanta, dove i giovani di una volta si recavano a prendere l’acqua corrente. Da diversi anni, ormai, l’acqua non è più il cuore del parco preso, invece, d’assalto da piccoli delinquenti che, dopo essersi rifugiati su un grande scivolo, circondato e protetto da pali di legno, mostrano come al peggio non ci sia mai fine. I vicini lamentano di ritrovarsi mura di casa "disegnate con pennarelli indelebili, bottiglie di vetro gettate nei loro orti coltivati" e la paura ad uscire di casa.

Basta aspettare pochi minuti, infatti, per vedere arrivare un loro ‘amico’, un ragazzo di colore in sella alla sua bicicletta, che gli lascia diverse bustine e riempie le sue tasche con banconote da 20 euro e così come è arrivato in pochi secondi sparisce. Il fatto che tutto questo avvenga in un luogo pubblico, oltretutto all’interno di giochi per bambini, mostra quanto alto sia il rischio per chi, di quel parco, vorrebbe farne un uso esclusivamente ludico.

Al calar del sole, però, gli adolescenti tornano a popolare i bar del centro per quella che dovrebbe essere la normalità. Però, ecco che se ci si sposta di pochi metri, verso Piazza della Repubblica, si scova un altro logo di ritrovo. Musica a tutto volume, fiumi di birra (rigorosamente in bottiglie di vetro) ed una prepotenza che supera l’arroganza disegnata sui loro volti. Derisi i pochi passanti che provano a ribellarsi a tutto quel frastuono e sbeffeggiati quelli che si risentono per la sporcizia gettata a terra. Proseguendo per i vicoli del centro ci ritroviamo nel secondo ritrovo di chi, oltre alla maleducazione, aggiunge lo scambio di sostanze stupefacenti. Siamo in piazza dello Statuto, proprio di fronte al municipio. La zona perfetta per chi non vuole restare nell’ombra e magari fumarsi un po’ di marijuana in compagnia. Le scale delle scuole medie Padre Eugenio Barsanti, affatto illuminate e fuori dal centro città e lo skate park, già noto per essere stato oggetto di atti vandalici, sono i ritrovi notturni ideali per chi si muove nell’ombra della legalità. Se dimenticare, in questa mappa dello sballo, il parco della Lumaca e le piane della Rocca, meravigliosa area di giorno ma che si trasforma nella regina dello spaccio durante la notte.

V.D.