Quei pacchetti di follower e il rischio bolla

Sapete qual è stato il regalo di Natale più richiesto dagli adolescenti? Le ultime sneakers o una tuta firmata? Le unghie semipermanenti rosso bordeaux o marrone cioccolato? L’ultimo dell’anno sulla neve con i compagni di scuola? No, roba da boomer. Sotto l’albero o nella calza consegnata ieri dalla Befana il regalo più atteso erano pacchetti di follower. Perché se, oggi, non hai almeno 1k (viene dal sistema metrico: la K posizionata dietro a un numero indica migliaia) quindi almeno mille ’’seguaci“ (e sono il minimo sindacale un po’ come il sei striminzito a matematica o latino) non sei nessuno.