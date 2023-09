Quasi un milione per gli incarichi esterni: la Lega sulle barricate

Lunedì arriverà al voto del consiglio comunale di Viareggio anche il piano degli incarichi 2023, che per "la rilevanza dell’importo globale, per una cifra che si aggira su oltre 920 mila euro, e l’ampiezza delle materie di intervento" ha lasciato con varie perplessità e ulteriori interrogativi il capogruppo della Lega Alessandro Santini e la consigliera Maria Pacchini (nella foto). "Considerando che la legge consente incarichi esterni solo in caso di mancanza di coperture interne – intervengono i leghisti – ci domandiamo se non ci siano delle carenze di personale nei vari ufficisettori per i quali sia stata eventualmente effettuata una ponderata valutazione comparativa tra il costo esterno e l’eventuale internalizzazione delle spese attraverso il potenziamento degli ufficisettori dell’Ente. Ci pare infatti di ricordare, salvo errore, che siano stati aggiunti nuovi quadri dirigenziali a tali organismi, con la chiusura dello stato di dissesto comunale". Per questo la Lega esprimerà voto contrario, riservandosi di chiedere verifiche giuridiche alla magistratura contabile.