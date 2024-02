Quartieri in festa. Notte in Darsena con la sfilata delle mascherate

Tutto pronto in Darsena per l’inizio della festa rionale più attesa e più amata dai viareggini. E non solo. Le cucine apriranno alle 19 con menù di piatti tradizionali della cucina darsenotta, ovviamente a base di pesce. Subito dopo l’alzabandiera e poi tra le 20 le 20,30 la partenza in via dei Mille dalla sfilata delle mascherate. Oltre 1.500 partecipanti che si muoveranno lungo via Coppino per poi sedersi sulle panche e dare il via alla cena delle mascherate. Nel corso della serata sono allestiti quattro punti musica, tre dei quali con esibizione live con i gruppi Posa il fiasco, baci e ciaffate, Manolo Strimpelli, i Masnada, le Anguille Cee e Maracabillo. L’altro punto musica è il dj set a cura di Andrea Paci. Lungo il circuito sfilerà, portando allegria la street band Pedra Samba. La giornata di oggi è solo il preludio a quella di domani, il grande sabato della Darsena che inizia nel primo pomeriggio e prosegue sino a notte fonda. Anche sfidano le eventuali bizze di Giove Pluvio.

Ma domani non c’è solo la festa rionale in Darsena. Inizia infatti a far festa anche il rione Varignano.. A partire dalle 16 in piazza Donatori di Sangue davanti alla scuola Lenci, tornano a sfilare ‘I mi carri’ a cura del Collettivo artistico Dada Boom. “Sono vere e proprie opere di cartapesta realizzate da bambini, e non, all’interno di carrelli per la spesa - spiega Mario Giannelli, presidente del comitato Carnevale -. Non mancherà il punto musica, gestito dal Cantiere Sociale, e a tutti i bambini presenti sarà offerta la merenda dalla parrocchia della Resurrezione del Varignano”. All’evento parteciperanno anche tutte le maschere rionali, che accompagneranno Gusmano il menestrello del Varignano, e ci saranno anche giochi di magia e prestigio, ma non solo. “Ci sarà l’esibizione - dettaglia ancora Giannelli - di Lisa Interlicchia con l’inedito di Carnevale intitolato ‘Un trionfo di allegria’ scritto da Adriano Barghetti. Inoltre sarà presente la biblioteca di quartiere con un suo stand ed anche quest’anno assegneremo il premio ‘L’amico del menestrello’”. “Sarà una festa genuina perché nasce dal basso - conclude Giannelli - senza sponsor e senza alcun fine di lucro. Il Carnevale per noi deve mantenere uno spirito popolare”. In caso di pioggia l’evento sarà spostato presso il Cantiere Sociale in via Belluomini 18.

Sergio Iacopetti