Quanti primati da quel meeting di 52 anni fa

Chi ha voglia di fare un salto nel passato, non perda l’occasione: cerchi le immagini del meeting internazionale di atletica leggera di Viareggio. Soprattutto le prime edizioni, dal 1972 in avanti. Chi in quegli anni c’era, verrà colpito da un attacco di nostalgia; i ragazzi della generazione Z scopriranno un altro mondo... Soprattutto uno stadio dei Pini strapieno di persone, in pista e sulle pedane i grandi dell’atletica leggera, con il contorno di tabelloni pubblicitari che raccontano un pezzo della storia imprenditoriale di Viareggio e della Versilia, dalle Rubinetterie Toscane Ponsi al Calzaturificio Massarosa oppure locali ‘Ristorante Romano’ che ancora oggi sono un’eccellenza nazionale e internazionale. Fu proprio il 12 agosto 1972, un sabato sera, che il meeting internazionale di atletica di Viareggio – con diretta Rai – mosse per la prima volta gli ormeggi: per lo squadrone americano fu la prova generale in vista delle Olimpiadi di Monaco di Baviera che sarebbero iniziate nella prima settimana di settembre, destinate a passare alla Storia non tanto per i risultati o i primati ma per l’assalto alla squadra israeliana da parte di un commando palestinese di Settembre Nero. A Viareggio lo spettacolo fu emozionante. Fra i protagonisti, ovviamente, l’atleta in voga in quel momento, Pietro Mennea, capace di far prendere la ‘sua’ targa ai velocisti americani. Il pubblico gradiva. L’atmosfera era scintillante, tanto che – lo raccontano le cronache dell’epoca – nel corso del meeting, vennero battuti tre record italiani da Mario Vecchiato nel lancio del martello, Pietro Arese negli 800 metri maschili e Paola Pigni sulla stessa distanza.

La soddisfazione degli organizzatori – la Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera, con il supporto del Cgc Viareggio e del Comune – fu tale che al termine della manifestazione, venne subito fissata la data per l’edizione dell’anno dopo: il dado era tratto. Da non dimenticare perché la storia è fatta di corsi e ricorsi...