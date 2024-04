Quando i medici visitavano in piena notte

o Strambi

Drin, drin, drin. Chi è nato nell’era analogica ricorderà (eccome) il suono dei telefoni di una volta. Di solito stavano nell’ingresso della casa, qualcuno (ma erano in pochi) lo aveva in camera da letto. Altri ancora avevano il ’duplex’ che consentiva di condividere le spese con il vicino. E, poi, c’era chi metteva il lucchetto per evitare che i figli consumassero l’intero stipendio (dei genitori, ovviamente) a parlare con il moroso o la morosa. Sembra un’era geologica fa. Era ieri. Oggi i telefoni fissi sono quasi scomparsi dalle abitazioni, come le vecchie cabine sostituite da smartphone o orologi collegati alle cuffie wireless. Drin, drin...