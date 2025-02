Pulizia sulla spiaggia del Triangolino ’Adopt a beach’, l’iniziativa verde

VIAREGGIOSi sono ritrovati in più di quaranta, armati di sacchi della spazzatura e voglia di mettersi a servizio della natura, e della comunità, sulla spiaggia del Triangolino, riunitisi grazie all’iniziativa “Adopt a beach“, organizzata da Legambiente Versilia e Wwf Alta Toscana con il sostengo di Plastic Free, Captain Paul Watson Foundation, Lipu e Amici della Terra Versilia. Un evento, destinato alla pulizia dell’ambiente, che ha portato alla raccolta di circa 60 sacchi di rifiuti di ogni tipo, tra cui anche molte lenze, pericolo per l’avifauna locale.

E proprio nel ritrovo domenicale è stato rinvenuto, allamato e incapacitato a volare, un gabbiano comune avvinghiato alla lenza cui era appeso l’amo e che, proprio grazie al lavoro e all’impegno dei volontari, è stato recuperato, liberato e rimesso in libertà dopo l’assicurazione del benessere. Una cura che sottolinea l’importanza di iniziative come questa, in una zona, "trascurata e degradata – scrivono Legambiente Versilia e Wwf Alta Toscana –. Siamo rimasti infatti sconvolti dalla quantità di rifiuti abbandonati. Ci sono piccole discariche dappertutto e anche resti di manufatti di vario tipo (tubazioni arrugginite, addirittura alcuni pontoni galleggianti in calcestruzzo); facciamo appello alle autorità preposte perché vengano smaltiti come rifiuti industriali e non lasciati lì a dissolversi inquinando l’ambiente".

Un problema, quello della sporicizia dilagante e del pericolo che essa rappresenta per l’ecosistema naturale e animale, per cui è fondamentale avviare iniziative di volontariato, unità e impegno sociale, come quelle realizzate, appunto, da Legambiente Versilia e WWF come “Adop a beach“ e fare luce, oltre all’importanza della pulizia, è anche fondamentale la sensibilizzazione sulla questione, motivo per cui sono anche stati affissi dei cartelli informativi vicini alle zone più frequentate dai pescatori e frequentatori dell’area portuale.

"Fondamentale – aggiungono Wwf e Legambiente – è stato anche l’appoggio dell’Associazione Pescatori sportivi del Porto di Viareggio, da sempre sensibili al problema. Vogliamo ringraziare inoltre la Capitaneria di porto, l’Autorità Portuale, il Demanio Portuale e ICare per l’appoggio fornito alla riuscita della giornata".