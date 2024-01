La Befana vien dal mare. Iniziativa ecologica per ripulire le spiagge

Viareggio, 4 gennaio 2024 - Anche quest’anno la Befana in Versilia arriva dal mare, per incentivare a tenere più pulito il mare. Singoli e famiglie potranno partecipare alla pulizia delle spiagge, postando le foto di quello che hanno raccolto e/o l’incontro con la Befana sui social di GoVersilia o inviandole per email [email protected]. “Per la Befana è importante che il suo messaggio ecologico arrivi a tutti. Non importa quanto, non importa come, ciò che conta è la goccia nel mare, ovvero, anche solo un brandello di plastica. Applicando il suo messaggio ogni giorno dell’anno l’ambiente sarà più pulito. Siamo la goccia nel mare ma senza gocce non c’è mare, dice Katia Corfini di GoVersilia.

"La befana vien dal mare con le pinne tutte rotte", recita una delle strofe del ritornello di una Befana solitaria, che andrà in giro per le spiagge della Versilia già la sera del 5 gennaio, quando giunta a riva inizierà la raccolta di tutti quei materiali che non dovrebbero stare sulla spiaggia. L’evento, che ha lo scopo di trasferire ai più piccoli, ma ricordare anche agli adulti, che viviamo in un mondo a ciclo chiuso dove tutto quello che produciamo e buttiamo nel mare torna in noi attraverso quello che mangiamo e respiriamo.

La Befana “Ecologica” alla vigilia dell’Epifania dopo essere arrivata dal mare andrà ad asciugarsi le pinne volando nell’entroterra. Raggiungerà anche l’uliveto magico alla Pieve di San Giovanni e Santa Felicita di Valdicastello. Qui, stanca e affamata, ai piedi della sua grande calza appesa al campanile, si rifocillerà con befanini, bomboloni, panzanelle, cioccolata e bevande calde ma non prima di avere donato caramelle ai bimbi buoni cantando la sua nenia in filastrocche. Poi volerà a sorpresa in altri luoghi, a voi scoprirlo. Dopo essersi riposata cullata dalle campane volerà la mattina presto del 6 gennaio direttamente a ripulire le spiagge e verrà a salutare grandi e piccini col suo sacco colmo di carbone, caramelle e detriti. Alle 10:30 si aggirerà nei pressi di Piazza XXIV Maggio a Tonfano, Marina di Pietrasanta, vicino al grande albero centrale per donare ai più buoni caramelle e ai più monelli carbone. Da qui continuerà la sua camminata lungo il pontile e l’arenile. Proseguirà il suo cammino verso l’entroterra per continuare a diffondere il suo messaggio ecologico. Tornerà nell’uliveto della Pieve nel pomeriggio dalle 15 in poi per rifocillarsi e per recuperare la sua grande calza e continuare a cantare le sue filastrocche tra caramelle e carbone. Anche quest’anno i detriti raccolti andranno a completare un nuovo raccoglitore mangia plastica da lei disegnato. Già in lavorazione dalle scorse raccolte e che sarà errante e collocato a tempo in vari luoghi per sensibilizzare sul tema.