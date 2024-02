Pugno duro sui furbetti dei rifiuti

A livello di controllo ordinario e straordinario del territorio, sono state 384 le multe elevate per abbandono di rifiuti (-347), sia tramite fototrappole che sul posto dopo preventiva indagine di polizia. Il tutto con l’obiettivo di evitare che si formino discariche abusive sul territorio colpendo i furbetti dei rifiuti che si sbarazzano di ciò che hanno in casa o in azienda in barba a qualsiasi norma e vivere civile.

"Uno degli obiettivi che la nostra amministrazione si era ripromessa di raggiungere insieme alla Polizia municipale – ha detto l’assessore Luca Mecchi – era l’abbattimento del dato relativo all’abbandono di rifiuti sul territorio. Nel 2022 registrammo l’emissione di oltre 700 verbali per questa tipologia di violazione. Nel 2023, pur mantenendo, anzi incrementando notevolmente l’attività di controllo, le sanzioni emesse sono più che dimezzate: segno che l’impegno e l’attenzione massima e continua su questo tema a noi tanto caro ha portato i suoi frutti". Inoltre gli agenti della municipale hanno effettuato 180 i controlli per la tutela sulla custodia degli animali (+145), con 70 verbali di sanzione (+7).