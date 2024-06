Pugilato Kaludjerovic continua a stupire. Il talento viareggino s’impone anche a Firenze

Simone Kaludjerovic, pugile viareggino della Palestra Metropolis, si aggiudica il Torneo FPI, organizzato a Firenze. Il figlio d’arte (il padre Alex è stato uno dei migliori pugili che la nostra zona abbia mai avuto con 80 incontri disputati oltre il professionismo) nella categoria kg 63,5 batte in semifinale il pugile Kabouche della società Fight Club, vincendo tutte e tre le riprese. Poi il ventunenne talento nostrano si aggiudica il trofeo battendo in finale il bravissimo pugile bolognese Malavasi. L’incontro, finito prima del tempo causa ferita di Simone, è sicuramente un preludio per una vibrante rivincita. Kaludjerovic raggiunge così quota 23 incontri disputati e la qualifica di Elite prima serie.

Non male per questo giovane, che a novembre ha raggiunto la finale dei campionati toscani dimostrando una crescita costante, con 20 incontri disputati negli ultimi 2 anni e aver raggiunto la consapevolezza di potersi battere ad alti livelli. Soddisfazione da parte di tutto lo staff Metropolis, in particolare del tecnico Moriconi che quotidianamente segue la crescita dei ragazzi.