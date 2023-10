"Puccini non operistico: Luigi Nicolini vince a Viareggio 'I Delfini'"

VIAREGGIO

Il viareggino Luigi Nicolini, musicista, compositore e scrittore, ha vinto con il suo libro "Puccini non operistico" (Pezzini editore, già alla seconda ristampa) la sezione saggistica del XXI premio letterario ‘I Delfini’ al quale hanno partecipato, nelle varie sezioni, oltre 160 opere.

Nel suo volume, che si collega e completa la biografia del figlio del Maestro, Antonio (pure edita da Pezzini, ristampata e tradotta anche in inglese), Nicolini analizza più dal punto di vista storico che da quello strettamente musicale, le composizioni non operistiche per voce o strumenti che Puccini scrisse durante la propria vita per le occasioni più varie. Buona parte di queste composizioni si ritroveranno poi inserite in molte delle sue opere più famose e nel libro si scopre in che occasione sono state scritte nella loro versione originale. Ne viene fuori un’opera che indaga e approfondisce anche molti aspetti inediti, poco conosciuti o talvolta travisati, della biografia del grande compositore di cui nel 2024 ricorrerà il centenario della morte. Come tutte le opere dell’autore viareggino anche "Puccini non operistico" oltre che dagli addetti ai lavori è apprezzato anche dai semplici appassionati di musica in generale e di Puccini in particolare, per la chiarezza e il tono divulgativo pur se estremamente documentato. La premiazione del concorso ‘I Delfini’ si è svolta nei giorni scorsi presso il Grand Hotel Golf di Tirrenia.

G.A.