Pubblicata la gara per le mense Il servizio sarà affidato fino al 2026

Passi in avanti per le mense. È stato pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del servizio: per 30 giorni sarà possibile per le aziende del settore inviare la propria proposta. Il servizio prevede la produzione dei pasti, il trasporto ai refettori delle scuole e la somministrazione. Il Comune consentirà per la gestione l’uso della cucina al polo scolastico di Piano di Conca e dei locali di consumo dei pasti.

"Il servizio di ristorazione scolastica è un momento educativo che coinvolge anche altri aspetti importanti come la salute e l’inclusione, riducendo i rischi e le disuguaglianze – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –; per questo la decisione di tornare ad un ruolo centrale del pubblico era per noi una priorità. Siamo arrivati a questo punto con un percorso partecipato includendo i vari soggetti della scuola, dai dirigenti agli insegnanti, dai genitori ai rappresentanti mensa".

La sindaca Simona Barsotti, dal canto suo, conferma l’impegno dell’amministrazione in termini di risorse. "Procediamo con la gara di affidamento, passaggio fondamentale per l’obiettivo di tornare a un servizio mensa che sia davvero pubblico – commenta –; abbiamo investito risorse e messo a disposizione tutto il nostro impegno per questo obiettivo, per restituire alla famiglie una mensa equa e di qualità".

I menù devono rispondere alle caratteristiche di varietà, stagionalità, qualità nutrizionale, con alternanza stagionale di prodotti freschi e locali. Saranno articolati su quattro settimane e suddivisi in menù "autunno", "inverno" e "primavera-estate". Saranno previste inoltre diete speciali per tutte le categorie di utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari o per portatori di handicap con specifiche difficoltà di deglutizione. È inoltre contemplata la possibilità di usufruire di diete etico-religiose e diete vegetariane.

L’affidamento avrà una durata a partire dalla stipula del contratto o dalla consegna anticipata del servizio al 30 giugno 2026, con possibilità di rinnovo per i successivi 3 anni scolastici ed eventuale proroga di un anno. Il materiale relativo alla gara di affidamento del servizio è consultabile sul sito del Comune (Amministrazione trasparente; Bandi di gara e contratti; Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura). L’amministrazione ha già raccolto le iscrizioni delle famiglie, ma saranno accettatte anche le nuove iscrizioni che arriveranno da adesso a fine settembre.