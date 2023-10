Protezione civile, avanti tutta. La Croce Verde si rafforza

Dal nuovo mezzo della Croce Verde alla campagna “Io non rischio“. La Protezione civile riempie l’agenda cittadina con due appuntamenti molto sentiti. Quello della Croce Verde si è svolto in piazza Matteotti col taglio del nastro del mezzo allestito per l’antincendio boschivo e la Protezione civile, acquistato col contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e “Il Mondo che vorrei“. "Il nuovo veicolo – dice il presidente Gabriele Dalle Luche – potenzia la nostra capacità di intervenire sulle emergenze ma anche per attività di prevenzione. Oltre al rafforzamento delle dotazioni strumentali, abbiamo investito molto anche sulla formazione dei nostri operatori. In base alla convenzione siglata quest’anno con il Comune, tra agosto e settembre abbiamo pattugliato il territorio per prevenire o limitare il verificarsi di incendi". Sabato, invece, dalle 9 alle 19 piazza XXIV Maggio, a Tonfano, si trasformerà nel campo base della giornata nazionale “Io non rischio”, a cui partecipano il Comune e le associazioni di Protezione civile Comitato alluvionati, Croce Verde, Misericordia, Muttley’s group e Società nazionale di Salvamento.