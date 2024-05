Proroghe ancora bocciate: "Subito le gare"

Il Consiglio di Stato di nuovo contro la proroga delle concessioni balneari. Secondo i giudici amministrativi le proroghe generalizzate sono illegittime e in contrasto con la direttiva europea Bolkenstein. Si evince da tre sentenze depositate ieri e relative ai giudizi oggetto delle decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia. Il Consiglio di Stato "ha pertanto ribadito la necessità, per i Comuni, di bandire immediatamente procedure di gara imparziali e trasparenti per l’assegnazione delle concessioni ormai scadute il 31 dicembre 2023". Per i giudici è ammessa la sola proroga cosiddeta tecnica fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni già scadute per i Comuni che abbiano deliberato di avviare o abbiano già avviato le gare per assegnare le concessioni.