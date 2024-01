Promozione turistica sui social. Oltre un milione di persone catturate dal Comune on line

Quasi un milione e mezzo di persone raggiunte dai contenuti della pagina Facebook (+83,9% rispetto al 2022) e un canale Instagram, Pietrasantaexperience, che si conferma fra i migliori delle municipalità toscane, preceduto per numero di follower (7.850, al 2 gennaio 2024) solo dal Comune di Pisa. Una chiusura di slancio, per il 2023 dei principali canali di comunicazione multimediale utilizzati dal Comune. "Il 2024 – spiega il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, che ha la delega alla comunicazione – sarà un anno cruciale per la promozione culturale del nostro territorio e inizieremo a spingere con decisione anche verso il pubblico straniero, attraverso il canale Instagram dove già abbiamo avvicinato le prime percentuali di follower da Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito". Con 54.509 follower nell’anno appena trascorso la pagina Facebook del Comune, dedicata a notizie “di servizio” e pubblica utilità, ricorrenze, iniziative intraprese dall’amministrazione, dal consiglio comunale e dalle varie sedi museali cittadine, ha incrementato il suo pubblico di 1441 unità. Fra i principali Municipi toscani fa meglio solo il Comune di Firenze (restano alle spalle di Pietrasanta Lucca, Pisa, Prato, Pistoia e Grosseto, oltre a Viareggio). In forte crescita anche il numero di visite alla pagina (375.855, +114,4% rispetto al 2022), stabili (93.923, +1,7%) le interazioni degli utenti con i contenuti pubblicati.

Il canale Instagram PietrasantaExperience, dal 2022 dedicato esclusivamente alla promozione del territorio, conta oggi 1127 follower in più rispetto al 2023 ed è il 2° più seguito fra i maggiori competitor regionali, dopo quello del Comune di Pisa e davanti a realtà come Lucca, Viareggio, Forte dei Marmi e Massa. La platea è soprattutto femminile (68,7%) e la fascia d’età prevalente (28%) è 45-54 anni, seguita (26,6%) da quella 35-44 e con un incremento in quasi tutti i segmenti generazionali. I cntenuti più apprezzati? Sulla pagina Facebook, il video dello spettacolo organizzato in piazza la vigilia di Natale, pubblicato “in live”, ha raccolto numeri altissimi sia in termini di copertura (125.936 utenti raggiunti) sia di reazioni su un singolo post (2395); il maggior numero di commenti (653), invece, è stato per il saluto a Paola Coluccini, la dipendente comunale scomparsa improvvisamente a fine novembre. Su Instagram, le pubblicazioni più gradite sono state quelle dedicate alle singole opere di “Fragilità”, la grande mostra dell’estate 2023 firmata dall’artista Bernard Bezzina, che hanno ottenuto una media di 300 like e tantissime persone “non follower” coinvolte (superando anche quota 12mila con un singolo contenuto).