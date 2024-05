Progetto ’gioco-sport’ ultimi posti

Centri estivi “sold out” già da qualche settimana e pochi posti ancora disponibili per il “Percorso Gioco Sport”: altissimo gradimento per le attività rivolte alla fascia 0-14 anni e proposte dal Comune di Pietrasanta alle famiglie per l’estate in arrivo."Anticipare la partenza dei centri 7-14 anni a metà giugno è stata una novità molto apprezzata – conferma il vicesindaco Francesca Bresciani – e anche le attività sportive, offerte per la prima volta come alternativa al centro estivo ‘classico’, stanno riscuotendo un bel successo. Abbiamo puntato tutto sulla qualità del servizio, sia per rispondere alle esigenze dei genitori che, nei mesi estivi, non possono organizzarsi all’interno della parentela più stretta; sia per le attività da proporre ai ragazzi, anche in un’ottica di prosecuzione delle stesse durante l’inverno, con particolare riferimento a quelle del percorso Gioco-Sport".

Questa nuova proposta estiva è rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado ed è organizzata in collaborazione con alcune associazioni e circoli sportivi locali. Due i progetti messi a disposizione, nei mesi di luglio e agosto: uno include, ogni settimana, due lezioni di tennis e una di golf; l’alto alterna due lezioni di tennis e una di arti marziali. La richiesta dovrà essere presentata entro le 18 di venerdì e prevede il versamento al Comune di una tariffa mensile di 110 euro (scontata di oltre il 50% rispetto ai centri estivi); una quota aggiuntiva, ridotta rispetto a quelle praticate usualmente, dovrà essere poi corrisposta ai circoli o associazioni di riferimento.