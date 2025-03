Progetto #fattivedere. Tornano gli incontri

"Fatti vedere", è questo il nome del progetto organizzato dalla Fondazione Veronesi, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Adolescenti dell’Aieop, e dedicato agli adolescenti e alla loro sensibilizzazione e consapevolezza sui fattori di rischio, le opportunità di cura e di prevenzione per la diagnosi del cancro. Una serie di incontri, in cui gli studenti delle scuole si ritrovano per assistere alla proiezione del film "Quel fantastico peggior anno della mia vita" di Alfonso Gomez-Rejon, per poi incontrare in presenza i divulgatori scientifici di Fondazione Veronesi e specialisti oncologi e psico-oncologi pediatrici,e che è arrivato, oggi, all’ultimo appuntamento, al Cinema Centrale, con i 200 studenti tra dell’Isi Pertini, Isi Carlo Piaggia, Scuole Franco Manetti, Isi Guglielmo Marconi e Iis Galilei-Artiglio.

Relatori saranno: Caterina Fazion, giornalista scientifica di fondazioneveronesi.it; Luca Coccoli, dirigente medico della Unità operativa di oncoematologia pediatrica dell’Aoup di Pisa, ospedale Santa Chiara, ed Elena Amore, psicoterapeuta della Unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Aoup di Pisa, Ospedale Santa Chiara-Associazione Agbalt Odv, con alcuni ex pazienti che porteranno la propria esperienza ndel percorso di cura. "Da diversi anni con questo progetto – dice Monica Ramaioli, Direttrice di Fondazione Umberto Veronesi – miriamo a sensibilizzare sempre più adolescenti sull’importanza di prendersi cura di se stessi e del proprio corpo invitandoli a rivolgersi, senza paura né vergogna, a un medico o a un familiare qualora si presentino sintomi senza causa apparente e prolungati nel tempo".