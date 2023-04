Problemi di coppia o con i figli? C’è lo sportello di consulenza Esperti a sostegno della famiglia

Problemi di coppia? Difficoltà con i propri figli? È attivo a Querceta lo sportello per le famiglie, promosso nell’ambito delle iniziative sociali dei Comuni della Versilia. I sette Comuni versiliesi hanno istituito due sportelli di consulenza, uno a Viareggio indirizzato agli abitanti dello stesso comune, di Camaiore e Massarosa, l’altro a Querceta, a favore dei cittadini di Seravezza, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Stazzema. Lo sportello, situato alla Croce Bianca, si avvale della presenza di psicologi e pedagogisti che offrono consulenza gratuita alle famiglie che presentino al loro interno delle problematiche. Nello specifico, viene offerto aiuto alle coppie in difficoltà e supporto alla genitorialità.

Le coppie in crisi potranno così trovare il sostegno di una figura professionale capace di ascoltare e svolgere un’azione di mediazione e sostegno nel loro percorso. L’altra forma di aiuto è rivolta ai genitori, accompagnandoli nelle difficoltose sfide della genitorialità, in particolare per quanti si trovano a dover fronteggiare quotidianamente le problematiche proprie dell’età adolescenziale. "Si tratta di uno sportello che rientra in questa preziosa collaborazione tra Comuni – spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – mettendo a disposizione sul nostro territorio un punto di ascolto e di accompagnamento per affrontare le diverse difficoltà che si possono presentare alle famiglie. Tra le principali problematiche, appunto, quelle inerenti i rapporti di coppia e quelle riconducibili all’età adolescenziale, con l’irrequietezza propria di questa età che rende spesso difficile ai genitori esercitare il loro ruolo nei confronti dei figli".

Lo sportello per le coppie in difficoltà è aperto i lunedì dalle 15 alle 19 al primo piano della Croce Bianca (stanza 15), mentre quello sulla genitorialità, i mercoledì dalle 15 alle 19, primo piano (stanza 14). Per appuntamenti e informazioni si può scrivere una email a [email protected] o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3513505456, indicando il proprio nome e a quale sportello si è interessati.

Fra.Na.