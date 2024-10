Principio d’incendio in un circolo. Fiamme spente dai carabinieri

Un principio di incendio davanti all’ingresso di un circolo privato alla Migliarina in via Monte Matanna – chiuso alcuni mesi fa per disposizione del Questore e mai riaperto da allora – è stato spento da una pattuglia di carabinieri impegnati la scorsa notte nei normali servizi di controllo del territorio. Ancora da accertare le cause. I militari intervenuti hanno notato una bottiglietta dove si era configurato un nido d’api. Non è escluso che qualcuno abbia voluto dar fuoco a questo nido d’api non preoccupandosi che il fuoco avrebbe potuto devastare il locale. I danni sono comunque limitati alla veranda esterna in legno che è rimasta annerita.