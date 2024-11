Primolio Primovino. Premiati i vincitori

La premiazione dell’olio nuovo ha concluso la 15ª edizione di "Prim’Olio e Primo Vino". Dopo lo show cooking e il panel test in cui i membri della giuria hanno assaggiato gli olii finalisti un’ultima volta di fronte al pubblico si è proceduto alle premiazioni. Il titolo di "Miglior Olio Fruttato Leggero" è andat a Francesco Bertellotti con il suo olio proveniente da Montignoso, “Miglior Olio Fruttato Medio” a Leonardo Poli, con il suo olio proveniente dalla Vallina, "Miglior Olio Fruttato Intenso" a Federico Arezu, con il suo olio proveniente da Capriglia. Il premio Vittoriano Pierucci, intitolato al compianto patron della Dogana, è stato assegnato dal Consorzio all’imprenditore Giampiero Pardini.

L’evento è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia da un’idea delle Cantine Angeli e con il patrocinio del Comune e dell’Ambito Turistico della Versilia, oltre al patrocinio tecnico e al contributo della Camera di Commercio e al patrocinio tecnico di Cia, Confagricoltura, Coldiretti e Slow Food. "Appuntamento al 2025, il terzo fine settimana di novembre, per un’altra edizione all’insegna della qualità e dell’eccellenza per promuovere i prodotti della terra e le eccellenze del territorio – si legge in una nota degli organizzatori –; un ringraziamento speciale alla Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana per aver supportato questa splendida iniziativa che valorizza il nostro territorio e i suoi prodotti d’eccellenza e a Stosa Cucine per il sostegno all’intera manifestazione. Un ringraziamento a Maria, insegnante della scuola primaria la Tenuta di Viareggio e alla primaria il Girasole di Capezzano Pianore per la collaborazione alla realizzazione dei laboratori sulla vendemmia per i bambini".