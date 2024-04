"La Prima Estate", parata di stelle a Lido di Camaiore. Il cartellone si arricchisce

Lido di Camaiore, 11 aprile 2024 – Il ricco cartellone della terza edizione della rassegna "La Prima Estate", in programma a metà giugno nel parco di Bussoladomani – dal 14 al 16 giugno e poi, di nuovo, dal 21 al 23 – si infittisce con tre nuovi nomi annunciati dall’organizzazione. Si tratta di Venerus, Anotr e Todd Terje, che si aggiungono a Peggy Gou, Paolo Nutini, Fontaines Dc, Kasabian, Phenix, Jane’s Addiction, Dinosaur Jr., Michael Kiwanuka, Shame, Black Country New Road, Motta, Sleaford Mods e Wu-Lu.

Venerus , milanese con spiccate influenze britanniche (a 18 anni si è trasferito a Londra), è un artista eclettico e raffinato, dal linguaggio creativo profondamente personale, capace di sprigionare un’energia unica dal vivo. La sua produzione artistica deve tanto a David Bowie e ai Pink Floyd e ha all’attivo tre album, oltre a collaborazioni con alcuni tra i nomi più in voga del panorama italiano e non solo.

Il duo olandese Anotr – composto da Jesse van der Heijden e Oguzhan Guney – con il suo approccio innovativo alla musica house ha conquistato prestigiosi palcoscenici in tutto il mondo. Il loro lavoro è caratterizzato da beat ipnotici e carichi di energia, con influenze dalla musica disco, soul, funk, jazz e tutto quel che c’è nel mezzo, in una commistione tra vecchio e nuovo, sempre alla ricerca della strada ottimale per rispondere alle esigenze dei club e delle platee live.

Todd Terje , dj norvegese con quattro album in bacheca, da anni strega i dancefloor di tutto il mondo con il suo sound divertente, che attinge ai mondi più vari, dalla disco music alla techno, dal deep funk alla latin dance, e si muove tra ritmi catchy, synth onirici e atmosfere cinematografiche. Nel 2014, il Guardian l’ha inserito tra i 10 migliori dj scandinavi.

Altri tre artisti , dunque, si aggiungono a un roster che ne conterà ben 24: sei giorni e 24 nomi di spicco per vivere un’esperienza che va oltre la semplice rassegna musicale. "Più che un festival, una vacanza" è infatti il titolo con cui "La Prima Estate" si presenta e conferma la sua terza edizione, nel nome della qualità artistica e del relax a due passi dal mare. Dopo aver ospitato lo scorso anno concerti straordinari, come quello di Lana Del Rey annunciato a sorpresa e andato sold out in una settimana, o il travolgente spettacolo dei Jamiroquai e dei Bon Iver, la potenza esplosiva di un peso massimo del rap come Nas, e prima ancora - nel 2022 - gli indimenticabili live di Anderson Paak, Duran Duran, The National e Bonobo, la rassegna targata D’Alessandro e Galli si conferma anche in questa edizione una delle più ambiziose, interessanti e sfaccettate in circolazione, capace di includere le sonorità più varie.

Ecco il programma allo stato attuale: nel primo fine settimana, si parte venerdì 14 giugno con Jane’s Addiction, Dinosaur Jr., Sleaford Mods e Motta; il quartetto di sabato 15 deve ancora essere svelato, mentre quello di domenica 16 è stato annunciato per metà: si parte con Phoenix e Venerus, a cui si aggiungeranno altri due artisti. Nel fine settimana successivo, venerdì 21 saliranno sul palco Peggy Gou, Anotr, Todd Terje e un altro nome da definire; sabato 22 tocca a Paolo Nutini, Michael Kiwanuka, Black Country New Road e un quarto nome da annunciare; domenica 23 arriva il gran finale con Fontaines Dc, Kasabia, Shame e Wu-Lu. La grande musica di qualità torna dunque a ripopolare quella Versilia che è da sempre uno dei simboli dell’estate italiana e che sta riconquistando a buon diritto uno spazio di primo piano nel panorama festivaliero nazionale. I biglietti per "La Prima Estate" sono in vendita sul sito della rassegna e su TicketOne.

DanMan