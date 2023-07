“La famiglia di Prigozhin ha una villa a Forte dei Marmi”

Forte dei Marmi, 7 luglio 2023 – Il miliardario Roman Abramovich, il magnate Oleg Tinkov, l’oligarca Dmitry Arkadievich Mazepin. Da sempre il Forte dei Marmi e la Versilia tutta sono tra le mete più amate e ambite dai russi in Italia. Non c’è da sorprendersi dunque se ogni tanto spunta fuori un nuovo oligarca che ha comprato o ha intenzione di appropriarsi di qualche possedimento nella splendida cornice della costa toscana. Tuttavia, quello che è emerso da un documento svelato dalla Fondazione anticorruzione (FbK), una organizzazione investigativa fondata dal dissidente russo Alexei Navalny, non può passare inosservato.

La villa a Forte dei Marmi e Yevgeny Prigozhin, fondatore del gruppo Wagner (Foto Ansa)

La “Villa Arina” a Forte dei Marmi

Al Forte ci sarebbe una splendida villa, la “Villa Arina”, un gioiello di due piani, 400 metri quadri, 16 ettari di giardino, per un valore totale di circa 3,5 milioni di euro. Chi la possiede? In base al documento pubblicato dalla Fondazione, quella splendida villa apparterebbe a nientemeno che alla famiglia di Yevgeny Prigozhin. O per l’esattezza al consuocero del fondatore del gruppo Wagner, l’unità di mercenari che nelle settimane scorse aveva dato vita a una rivolta armata in Russia.

Il patrimonio di Prigozhin

In base alle informazioni pubblicate, gli investigatori di Fkb hanno stimato in circa 20 miliardi di dollari il patrimonio di Prigozhin e hanno ricostruito che il figlio dell’ex cuoco di Putin, Pavel, è sposato con Ekaterina Inkina, figlia del ristoratore di San Pietroburgo Sergey Inkina.

Chi ha acquistato la villa

Attivo nello stesso business di Prigozhin prima che il capo della Wagner si spostasse sulla guerra in Ucraina, sarebbe proprio Sergey Inkina ad aver acquistato la villa al Forte dei Marmi nel 2017. Gli investigatori della Fondazione fondata da Navalny nel 2011 sottolinea che Sergey Inkina non è soggetto a sanzioni, a differenza del figlio di Prigozhin, Pavel.

Il Comune: “Lo apprendiamo dalla stampa”

L’amministrazione comunale di Forte dei Marmi non commenta la notizia della villa dei Prigozhin. Il Comune fa sapere di aver appreso la notizia della stampa e di non essere a conoscenza di nulla a proposito della lussuosa abitazione.

La villa di Zelensky

Sempre a Forte dei Marmi, secondo quanto pubblicato nel 2019 dalla testata investigativa ucraina Slidstvo.info, ci sarebbe anche una villa riconducibile a una società collegata al presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e a sua moglie, acquistata prima che Zelensky assumesse la guida del paese.