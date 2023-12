Presepi magici. Statuine di legno animano il borgo

Oggi è il giorno della Natività per il piccolo borgo di Farnocchia, nel comune di Stazzema, che diventa la cornice dei presepi realizzati dagli abitanti. “Presepi nel borgo“ dalle 15 alza il sipario e trasforma questo borgo antico e suggestivo in un paesaggio natalizio. La settima edizione della iniziativa, ripropone per il secondo anno consecutivo dopo la pandemia, le natività nelle due chiese del borgo e nelle strade.

I presepi saranno visibili fino al giorno della Epifania. Una festa collettiva della quale sono protagonisti i cittadini. Nella chiesa di San Michele Arcangelo, la parrocchia principale, si può ammirare un presepe in legno con personaggi che risalgono alla fine del Settecento i primi dell’Ottocento. L’ oratorio della chiesa Del Carmine ospita altri presepi tra i quali spicca la Natività realizzata da Roberto Lazzari: tutta fatta a mano. Lungo le strade sono protagonisti i presepi realizzati dai cittadini che si impegnano con il cuore. Tante storie che calano il borgo in una magica atmosfera natalizia.

"Abito a Lido di Camaiore, ma ho una casa anche in questo borgo bellissimo e con il mio compagno Chris, inglese, sto allestendo il presepe che da domani sarà in strada", racconta Mara. "E’ una tradizione quella dei presepi che portiamo avanti da anni. In paese ormai siamo rimasti in pochi" racconta Maria Bruna. Ma l’atmosfera del cuore è grande e Farnocchia si trasforma in una grande Natività.

Maria Nudi