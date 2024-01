Presepe in famiglia 2023. Tutti i premiati della gara promossa dalla Pro Loco

Legati alla tradizione o ricchi di fantasia. Di grandi dimensioni oppure costruiti in modo certosino. Nella chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana si è svolta la premiazione del concorso "Un Presepe in Famiglia" promosso dalla Pro Loco Città di Forte dei Marmi. "Abbiamo raggiunto un bel traguardo – evidenzia la presidente Dora Salvatori – non solo per il successo di adesioni all’edizione 2023 del concorso promosso per il terzo anno consecutivo: infatti l’iniziativa è tornata in un certo senso nella sua casa paterna, da dove era partita tanti anni fa per volontà di Padre Domenico che negli anni fu capace di entusiasmare gli animi di molti fedeli che con amore si sono dedicati a coltivare e tramandare questa importante tradizione. Siamo felici perchè il 2023 per il presepe è un anno importante e significativo che lo lega indissolubilmente alla figura di San Francesco che 800 anni fa volle fortemente che si riproducesse la Natività come momento collettivo coinvolgendo un intero paese, Greccio, in questa Sacra rappresentazione. Nella chiesa di San Francesco abbiamo premiato i presepi, ma abbiamo anche celebrato la figura di San Francesco portando in dono a Padre Luigi un grande pannello raffigurante le 28 tavole che raccontano la vita del santo, tavole dipinte da Giotto, che si trovano ad Assisi.

Ecco tutti i premiati del concorso che ha messo a dura prova la giuria. Per la categoria piccoli presepi: 1° classificato Roberto Bazzichi; 2° C.B.A. Analisi srl; 3° Brunella Dell’Amico; 4° Francesco Morelli. Per i presepi medi: 1° classificato Carlo Carli; 2° Sabrina Felici; 3° Benedetta Baldini; 4° Fabio Spazzali. Per la categoria presepi grandi: 1° classificato Rinaldo Biagi; 2° Gabriele Paladini; 3° Manuela Roni. Ma non è tutto, visto che gli organizzatori hanno pensato di riservare anche un tributo particolare.

"La ricorrenza dell’ottavo centenario della nascita del presepe 1223 – 2023 – evidenzia Salvatori – abbiamo pensato di celebrarla assegnando un premio speciale alla Cooperativa Cassiopea, per l’amore, la cura e la dedizione verso il prossimo. Il loro agire è importante, soprattutto quando si ha a che fare con i ragazzi. Insegnare loro il rispetto per l’altro, l’amore verso la natura, essere grati al modo che ci circonda, insegnare il senso di comunità, far capire loro il valore della fratellanza e della solidarietà, è un compito importante"

Fra.Na.