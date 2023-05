Presentazione di un libro sulla medicina

Oggi alle 17 nella sala del “Premio Viareggio” a Villa Paolina, per il ciclo “Salute in controluce: oltre le certezze”, è in programma la conferenza-dibattito sul libro “Dialogo tra un filosofo e un medico sull’irragionevolezza della

medicina”. Saranno presenti gli autori, il professor Alfonso

Maurizio Iacono (nella foto) dell’Università di Pisa e il dottor Alessandro

Pingitore, dell’Istituto di fisiologia clinica del CNR. Si tratta di un evento voluto e concordato tra l’associazione culturale Medusa con l’Istituto di fisiologia clinica del CNR, sempre di Pisa, in stretta

collaborazione con la biblioteca Guglielmo Marconi e la biblioteca Multimedia Immaginaria dei ragazzi. L’obiettivo del volume è vedere la medicina sulla prospettiva centrata sulla persona.