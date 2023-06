Presentazione del volume "Puccini" di Virgilio Bernardoni a Torre del Lago

Appuntamento da non perdere oggi alle 18 nell’auditorium ’Simonetta Puccini’ di Torre del Lago, dove la Fondazione Simonetta Puccini, in collaborazione col Centro Studi intitolato al Maestro, presenta il volume "Puccini" di Virgilio Bernardoni (edizione Il Saggiatore). A dialogare con l’autore per addentrarsi nei meandri del libro sarà Gabriella Biagi Ravenni, musicologa e presidente del Centro Studi Puccini, oltre che membro del Comitato per le celebrazioni dei cent’anni dalla morte del Maestro che cadranno il prossimo anno. Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe della vita e dell’opera del grande musicista, dalla gioventù a Lucca agli esordi nazionali, fino a toccare l’apice del successo, raggiunto quando si divideva tra il rifugio esistenziale di Torre del Lago e la vetrina dei teatri del mondo. Il dialogo sarà accompagnato dalle composizioni per pianoforte di Puccini eseguite da Silvia Gasperini. Ingresso libero.