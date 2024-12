Prende la figlia a scuola. I ladri rubano la borsa

Pochi minuti di distrazione. Nulla per un cittadino normale, preziosi per i ladri che da anni prendono di mira i genitori che vanno a prendere i figli alle scuole elementari “Rodari“, in località Frasso. L’ultima che ne ha fatto le spese è una mamma che giovedì ha parcheggiato l’auto tra via Alpi Apuane e via Cugnia, lasciando la borsa sul sedile anteriore, per andare a prendere la figlioletta. La donna, che ha poi denunciato il furto ai carabinieri, si è assentata tra le 13,05 e le 13,15 e al suo ritorno ha trovato il vetro spaccato e la borsa volatilizzata insieme al portafoglio – con 150 euro in contanti – i documenti e il pranzo per la bi,mba che conteneva al suo interno. Il cellulare, per fortuna, lo aveva portato con sé.

Il brutto episodio ha avuto però un lieto fine, sebbene parziale. All’indomani una signora ha ritrovato la borsa a Vittoria Apuana, in terra in mezzo alle sterpaglie, con i soli documenti (soldi e pranzo erano spariti), e con senso civico l’ha consegnata alla polizia di Forte dei Marmi. Nonostante le telecamere non è la prima volta che capita un furto del genere ed è per questo che secondo molti genitori ci vorrebbe una pattuglia all’orario di uscita dalla scuola.

d.m.